RUG-onderzoek: 'Goedbedoelde campagnes splijten de samenleving'

Goedbedoelde overheidscampagnes om mensen over te halen gezond te leven, splijten de samenleving in winnaars die het 'goed' doen en verliezers die niet aan de norm voldoen.

Dat concludeert Susanne Täuber, sociaal psycholoog en hoofddocent aan de Universiteit Groningen, op basis van onderzoek.



Stigmatiseren

'De voortdurende nadruk vanuit de overheid op gezondheid en leefstijl leidt tot een nieuwe sociale norm die mensen ongewild tegen elkaar opzet. Burgers die aan de norm voldoen, bijvoorbeeld niet-rokers of sporters, stigmatiseren groepen die niet aan de norm voldoen, zoals rokers of mensen met overgewicht', zegt Täuber.



Demotivatie

De boodschap in overheidscampagnes is volgens haar voortdurend dat iedereen een eigen keuze heeft. Oftewel: je hebt controle over jouw gedrag.

'Maar dat is niet zo. Vaak kunnen mensen er niks aan doen dat ze bijvoorbeeld dik zijn. Je kan wel blijven wijzen naar deze mensen, maar daar bereik je niks mee. Ze raken dan gedemotiveerd, gaan zich slecht voelen en gaan juist nog meer eten'.



Veranderen

Tegelijkertijd gaan mensen die aan de gezondheidsnorm voldoen volgens Täuber onbewust denken: 'ik doe goed mijn best, waarom doe jij dat niet? Omdat jij ongezond eet of onvoldoende beweegt, veroorzaak jij extra kosten voor onze samenleving. Het geld dat de overheid aan jou uitgeeft omdat jij zo dik bent, komen wij tekort bij onze scholen.'

De huidige overheidscommunicatie roept volgens haar onbewust de vraag op of iemand een 'goed' mens is of niet. 'Dat moet dringend veranderen', vindt Täuber.

Haar onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology.