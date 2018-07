Ingenieur pleit voor algehele controle oudere balkons: 'Raar dat dit niet verplicht is'

Het is verbazingwekkend dat oudere balkons niet verplicht moeten worden gecontroleerd. Dat vindt directeur Errol Ooft van IOB in Hellevoetsluis.

Op verzoek reageert hij op het incident aan de Westindischekade in Groningen, waarbij woensdagochtend een hangend balkon van de gevel van een flat afbrak.

Zijn ingenieursbureau is volgens Ooft een van de weinige in ons land die gespecialiseerd zijn in onderzoek naar de veiligheid van balkons en galerijen. 'Wij zijn momenteel met acht of negen mensen in het hele land fulltime bezig met dit soort klussen', zegt Ooft.

Eisen aanscherpen

Na het instorten van een galerijvloer in 2011 in Leeuwarden stelde toenmalig minister Blok voor Wonen een onderzoekplicht in voor galerijflats. Alle flats moesten worden onderzocht op de constructieve veiligheid en voldoen aan bouwnormen van het voormalige ministerie van Wonen en Rijksdienst (het zogeheten CUR248-protocol).

Deze regel geldt voor galerijen en niet voor hangende balkons en dat is vreemd, zegt Ooft. 'Zulke balkons zijn in feite kleine galerijen. Technisch maakt dat voor ons geen verschil'.

Galerij vs balkon

Woningcorporatie Lefier was dus niet verplicht om de balkons aan de Westindischekade te worden controleren. Ooft: 'Maar ik kan me zo voorstellen dat deze balkons dezelfde problemen hebben als galerijen.'

Na een visuele controle, ondersteund door bijvoorbeeld een proefboring, kan worden vastgesteld in welke staat een balkon verkeert. 'Door een boring kunnen we de locatie en de aantasting van de wapening zien. De sterkte kan soms op een derde zitten van wat het zou moeten zijn', aldus Ooft.

Oorzaken

Los van de controle en het herstel, zijn er volgens de ingenieur twee redenen waardoor een balkon zoals die aan de Westindischekade afbreekt. 'Er kan tijdens de aanleg van een balkon over de wapening heen zijn gelopen, waardoor de bewapening uiteindelijk minder sterk is dan vereist.'

Broze breuk

'Het kan ook zijn dat dooizouten de bovenste laag van de bewapening hebben aangetast', aldus Ooft. 'Die gaat corroderen, en daardoor ontstaat een situatie die oncontroleerbaar is. Je weet nooit hoever die wapening is gecorrodeerd en op een gegeven moment kom je op het punt dat een balkon bezwijkt. Een 'brosse breuk', zoals wij dat noemen.'

Aangescherpte eisen

Ooft verwacht dat de verplichte inspectie voor oudere, hangende balkons, waarvoor hij pleit, er vroeg of laat komt: 'Dit incident zal de zaken op het ministerie wel op scherp zetten en men zal met aangescherpte eisen gaan komen, verwacht ik.'

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken kon woensdag nog geen inhoudelijk commentaar geven.

Lees ook:

- Onveilige balkons: een terugkerend probleem in Stad

- 312 balkons worden afgesloten, gestut en geïnspecteerd

- 'Gevaarlijke balkons zijn niet enige probleem aan Westindischekade'

- Balkon valt van appartement; 'meer balkons komen los van muur'

- SP wil renovatie van huurwoningen aan Westindischekade

- Zwartboek met klachten voor woningcorporatie Lefier