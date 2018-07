Cel voor mishandelen en opsluiten psychiater

Een 35-jarige Stadjer is veroordeeld tot een celstraf van 408 dagen, omdat hij vorig jaar in een dokterspost een psychiater heeft opgesloten. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan mishandeling en tot poging zware mishandeling.

De Stadjer heeft de straf al in voorarrest uitgezeten.

Voorarrest

Samen met zijn broer en moeder kwam de man naar de dokterspost aan het Damsterdiep in Groningen. Het gesprek met de psychiater liep uit de hand, waarop de man de deur op slot draaide. Maar zijn broer greep in, wat de psychiater de gelegenheid gaf om weer naar buiten te gaan.

Slaan en schoppen

In de receptieruimte werd de psychiater door de 35-jarige Groninger geslagen en geschopt. Een schoonmaker die tussenbeide kwam, kreeg ook een tik. Het personeel van de post overmeesterde de wild geworden Stadjer.

Veel onrust

De rechter tilde er zwaar aan dat de Stadjer op de dokterspost voor veel onrust en angst heeft gezorgd. De gijzeling en mishandeling liet een diepe indruk achter. Daarnaast hield de rechter er rekening mee dat de opsluiting voor korte duur was.

Geen stoornissen

De Stadjer is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De deskundigen konden geen stoornissen vaststellen en deden daarom geen uitspraak over de toerekeningsvatbaarheid. De man gaf op zitting aan dat hij geen behandeling wilde.

De rechter vindt het niet ondenkbaar dat de man tijdens de uitbarsting op de dokterspost in een psychose verkeerde. En rekent de man de daad in verminderde mate aan.

Te lijf

De officier eiste twee weken geleden een contactverbod met het slachtoffer. Hier ging de rechter niet in mee, omdat het niet is gebleken dat de Stadjer het slachtoffer opnieuw te lijf gaat. Wel moet hij de psychiater een schadevergoeding van bijna 1.400 euro betalen.