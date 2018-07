Financiële cijfers Pekela niet roos-, maar roodkleurig

De gemeente Pekela schrijft rode cijfers over 2017 (Foto: Google Streetview)

De gemeente Pekela heeft over het afgelopen jaar rode cijfers geschreven. De toekomst ziet er nog minder rooskleurig uit. Pekela verwacht dat het tekort de komende jaren gaat toenemen.

'Wij moeten structureel ongeveer 375.000 euro besparen', zegt burgemeester Jaap Kuin.

Afgelopen jaar



Pekela gaf afgelopen jaar ruim 158.000 euro meer uit dan binnen kwam. Twee forse uitgaven vallen daarin op, vertelt Kuin. De grootste financiële tik kwam uit de jeugdzorg. De Groninger gemeenten hebben afgesproken om gezamenlijk tekorten op te vangen.

De ene keer krijgt de gemeente geld, de andere keer moet zij meebetalen aan de zorg in andere gemeenten. Dat laatste is het afgelopen jaar het geval geweest. Pekela moest in totaal meer dan 846.000 euro bijleggen. Die solidariteitsregeling stopt vanaf 2019. Vanaf dan gaan gemeenten het zelf oplossen.

De andere forse uitgave was een rekening van de provincie. Pekela heeft enkele jaren geleden twee nieuwe rotondes gekregen. Die moesten nog betaald worden. Kosten: 210.000 euro. Kuin: 'Dat kwam enigszins onverwacht. Zonder die rekening hadden wij een klein plusje gehad. Maar dat is helaas niet anders.'

Bezuinigingsronde



De komende jaren zien er voor Pekela nog slechter uit. De gemeente duikt nog verder de rode cijfers in. Naar verwachting loopt het jaarlijkse tekort op tot gemiddeld een kleine 350.000 euro per jaar. De piek ligt in het jaar 2020 op meer dan 375.000 euro.

Jaap Kuin: 'Dat betekent dat er weer een bezuinigingsronde aan zit te komen. Waar wij precies op gaan bezuinigingen, kan ik nog niet zeggen. Dat wordt allemaal uitgezocht. Wij gaan in elk geval niet snijden in de armoedebestrijding, zorg en onderwijs.'

'Komt wel goed'

De burgemeester baalt van de cijfers, maar maakt zich geen zorgen. 'Wij krijgen dit voor elkaar', zegt hij. 'Wij moeten structureel ongeveer 375.000 euro per jaar besparen. Als wij dat voor elkaar krijgen, zijn alle tekorten in een klap opgelost.'

Kuin vervolgt: 'Wij denken meer geld te krijgen van het Rijk. Er is namelijk afgesproken: als het economisch beter gaat in het land, krijgen gemeenten meer geld. En volgens mij gaat het economisch voor de wind. Ik ben dus heel optimistisch.'

Hij gaat er vanuit dat er voor oktober een oplossing is gevonden voor de tekorten van de komende jaren: 'Wij moeten hard aan het werk, maar ik heb er vertrouwen in.'

