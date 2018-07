Live: Tweede Kamer debatteert over versterking, Groningers kijken mee vanuit stadion

Het debat wordt gevolgd vanuit de Skylounge in het Hitachi Stadion (Foto: Martin Drent / RTV Noord)

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag verder over de wijzigingen in de Gaswet en de Mijnbouwwet. Daarmee wordt het marathondebat van vorige week voortgezet.

Update:

Niet om 14:45 uur, maar om 15.30 uur debatteert de Kamer eerst over de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling in Goningen. Het debat over de Mijnbouwwet begint om 20.00 uur.

Het debat over de versterking en schade-afhandeling wordt ook in Groningen zelf gevolgd. Het Groninger Gasberaad heeft daartoe de Skylounge in het stadion van FC Groningen afgehuurd. De organisatie nodigt iedereen uit om het debat te komen kijken vanuit de lounge.

