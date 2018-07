Vandaag live: Tweede Kamer debatteert over versterkingsoperatie en Mijnbouwwet

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag verder over de wijzigingen in de Gaswet en de Mijnbouwwet. Daarmee wordt het marathondebat van vorige week voortgezet.

Om 14:45 uur debatteert de Kamer eerst over de versterkingsoperatie en de schadeafhandeling in Goningen. Het debat over de Mijnbouwwet begint om 19:15 uur.

De debatten zijn live te volgen via een livestream en liveblog die later in dit artikel worden geplaatst.

Het debat over de versterking en schade-afhandeling wordt ook in Groningen zelf gevolgd. Het Groninger Gasberaad heeft daartoe de Skylounge in het stadion van FC Groningen afgehuurd. De organisatie nodigt iedereen uit om het debat te komen kijken vanuit de lounge.

