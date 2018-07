KEI-week: Kraantje Pappie openingsact en een beachfestival voor alle Stadjers

De KEI-week houdt donderdag 16 augustus bij de Kardingerplas een strandfestival voor alle Stadjers. Het is een 'cadeautje' vanwege het 50-jarig bestaan van de introductieweek.

De KEI-week gaat drie dagen eerder van start met onder andere een optreden van Kraantje Pappie op de Grote Markt op maandagavond.

Kennismaking in vijf dagen

De week vol activiteiten is bedoeld voor eerstejaarsstudenten en wordt van maandag 13 tot en met vrijdag 17 augustus gehouden. In vijf dagen wordt Groningen getoond aan de nieuwelingen.

Vorig jaar deden 5.028 studenten mee. Het thema is dit jaar 'Destination KEI. Your ticket to gold'.

