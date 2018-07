Deel dit artikel:











Tijdelijke oplossing voor kleuters die les krijgen op de gang BSO de Groenling in Oude Pekela (Foto: RTV Noord / Marco Grimmon)

Er is een tijdelijke oplossing voor het huisvestingsprobleem van drie basisscholen in Oude Pekela. Er wordt geschoven met roosters en lokalen, waardoor de problemen in elk geval het komende schooljaar zijn opgelost.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

RTV Noord meldde in maart dit jaar dat kleuters door het ruimtegebrek op de gang les krijgen. De Groenling

De Hendrik Westerschool, De St. Willibrordusschool en De Zevensprong huisvesten in multifunctioneel gebouw De Groenling. In maart bleek dat een deel van groep 1 en 2 van De Zevensprong les krijgt op de gang. De groepen bestaan gezamenlijk uit 37 leerlingen. Dat is te veel voor een klaslokaal. Zo'n zeventien kleuters moeten daarom naar de gang verhuizen. Kluisjes voor de jassen worden gebruikt als afscheiding, om aparte ruimtes te creëren. Tijdelijke oplossing

De scholen vroegen de gemeente om hulp, maar zij kregen nul op het rekest. De gemeente wilde dat de scholen zelf met een oplossing komen. En dat is nu gelukt. De Hendrik Westerschool had een leeg lokaal en schenkt dat aan de Zevensprong. De St. Willibrordusschool komt twee lokalen te kort. Die school gaat het huidige speellokaal gebruiken als klaslokaal. Daarnaast wordt met het lesrooster geschoven, waardoor er meer ruimte vrij moet komen. De sportruimte wordt vermoedelijk ook vaker gebruikt. Tevreden wethouder

Verantwoordelijk wethouder Henk Busemann is tevreden. 'Ik ben blij dat de scholen een tijdelijke oplossing hebben gevonden. De problemen voor het komende schooljaar zijn daarmee in elk geval opgelost.' Lees ook: - Scholen in de problemen: kleuters krijgen les op de gang

