Fietser gewond na botsing in Stad (Foto: Dennis Venema) (Foto: Patrick Wind / 112Groningen)

Een fietser kwam woensdagmiddag in botsing met een scanauto van de gemeente Groningen. Volgens omstanders is de fietser ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde aan de Verlengde Lodewijkstraat in Groningen.

Onder andere een traumahelikopter kwam ter plaatse. De gewonde is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen hoe de gewonde er aan toe is.