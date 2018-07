Omwonenden mega-zonnepark met handen in het haar: 'wie is er nog voor ons?'

Omwonenden van een toekomstig zonnepark in Stadskanaal balen als een stekker. Misschien kijken ze over niet al te ruime tijd uit over 200 hectare aan zonnepanelen. Ter vergelijking: het centrum binnen de diepenring van Groningen is 228 hectare groot.

Het zou één van de grootste zonneparken in Nederland betekenen, misschien zelfs het grootste.

Nu nog aardappels

Aan de Kijlsterweg in Knoal is het rustig. De weg ligt wat afgelegen, veel doorgaand verkeer is er niet. Aan de achtertuinzijde van de paar woningen die er staan worden aardappels geteeld, en er groeit graan. Nog wel, tenminste.

'We zijn enorm geschrokken van de plannen', zegt Hetty Bloem, die namens een aantal 'direct aanwonenden' spreekt. Ze zit, net als buurvrouw Wil Schepers, zelfs in een zonnepark-groepsapp. 'We hebben ontdekt dat het om het grootste zonnepark van Nederland gaat.'

Bed & breakfast

Hetty Bloem woont sinds begin maart aan de Kijlsterweg. 'Het idee was om een bed & breakfast te beginnen. Door die plannen kan nu wel een streep.' Wil Schepers woont al 47 jaar op de plek. 'Maar als dit doorgaat, wonen mijn man en ik hier niet meer met plezier.'

Bijeenkomsten

Er zijn tot nu toe drie inwonersbijeenkomsten geweest, georganiseerd door zonneparkontwikkelaar GroenLeven. Doel is om het gesprek tussen GroenLeven en de bewoners te beginnen, zo staat in een brief van de initiatiefnemer. En om te onderzoeken 'hoe wij het zonnepark voor u het beste landschappelijk kunnen inpassen.'

'Goed voorbereide bijeenkomsten', volgens Bloem. Door de initiatiefnemer althans. Zelf was ze nogal overdonderd. 'Tijdens de eerste bijeenkomst wisten we helemaal nog niet waar het over ging.'

Niet tegen zonne-energie

En daar steekt het de buurvrouwen. Want, zoals zoveel omwonenden van zonneparken, zijn ze helemaal niet tegen zonne-energie. 'We weten heel goed dat we iets moeten doen om onze natuur en onze wereld in stand te kunnen houden', zegt Wil Schepers. 'Maar niet tegen onze kavels aan', zegt Hetty Bloem. 'Leg ze op daken, of op plaatsen waar geen mensen wonen.'

Het is de klassieke Not In My Backyard-situatie. Bij vrijwel elk zonnepark treedt die op, of het nu in Finsterwolde, Sappemeer of Slochteren is. Omwonenden vinden zonne-energie vaak prima, maar zó dichtbij dat het je uitzicht verandert, gaat veel omwonenden te ver.

Onnozel

'Maar waar kunnen we terecht?', vraag Bloem zich af. 'Wie is er voor ons? GroenLeven, de gemeente en de provincie kennen alle ins en outs. Maar wij komen hier droog in. We weten niks en voelen ons heel onnozel. Wie helpt ons, wie adviseert ons?'

Moeilijker maken

Wat de buurvrouwen kunnen doen om het park tegen te houden, weten ze niet. 'We kunnen het ze misschien wat moeilijker maken. Maar als ik de gemeente en GroenLeven hoor praten, dan lijkt het erop dat het park er al gaat komen', zegt Hetty Bloem.

Omwonenden verenigen

Bloem ziet dat er op verschillende plekken, onder andere in Groningen en Friesland, zonneparken ontstaan. 'Als er niemand voor ons is, als de overheid alleen maar alles uitstippelt, voor partijen die er geld mee verdienen, waar moeten we dan terecht? Dan kunnen we beter onszelf gaan verenigen.'

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal laat weten dat de inspraak van omwonenden wordt meegenomen in de eventuele vergunningsverlening.

Toch is het niet zo dat, ook als een meerderheid tegen is, het park er niet komt. Zoals de woordvoerder uitlegt: 'Stel dat 60 procent van de omwonenden tegen is, dan is het niet zo dat het automatisch niet doorgaat.'

Steekhoudende argumenten

'Maar als bijvoorbeeld 40 procent tegen is, en die mensen komen met steekhoudende argumenten, dan kan het evengoed wél zo zijn dat we geen toestemming geven voor de komst van het park.' Wat goede argumenten zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. 'We kijken heel goed naar de situatie en de omgeving. Bovendien is het belangrijk wat GroenLeven de bewoners aan compensatie biedt.'

GroenLeven bevestigt de plannen voor het zonnepark, de gemeente laat weten dat er ook al een vergunning voor is aangevraagd. GroenLeven benadrukt graag met de omgeving in gesprek te gaan over hoe het park het beste voor hen maatschappelijk ingepast kan worden, en hoe de omgeving ervan kan profiteren, bijvoorbeeld met het bieden van werkgelegenheid.

GroenLeven kan nog geen antwoord geven op de vraag wanneer het park er moet staan.

