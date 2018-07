Amai! Donar kiest voor oefencampagne met Belgisch tintje

Donar speelt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen twee oefenwedstrijden in de provincie. Daarnaast gaan de basketballers vier dagen op trainingsstage naar België.

De voorbereiding wordt afgesloten met een wedstrijd tijdens de Open Dag op zondag 16 september. Het Belgische Basic-Fit Brussels is dan de tegenstander. Hoe laat de wedstrijd begint, wordt later bekend.

Vier dagen na de Open Dag speelt Donar in de eerste voorronde van de Basketball Champions League. Volgende week woensdag wordt hiervoor geloot.

Zo ziet de voorbereiding eruit:

1 september 19.30 uur: Donar-Groene Uilen in sporthal De Mencke in Uithuizen.

7 tot en met 11 september: trainingsweek in Belgie met een toernooi in Antwerpen (8 en 9 september) en een wedstrijd tegen BC Oostende in Kortrijk (11 september)

14 september 19.30 uur: Donar-Okapi Aalstar (Bel) in de Wildervanckhal in Veendam.

16 september, tijd nog onbekend: Open dag in MartiniPlaza met oefenwedstrijd tegen Basic-Fit Brussels.

