Curator: 'Klanten kunnen geld terug van Athleteshop wel vergeten'

'Uiterst klein.' Dat zegt de curator in de zaak van het faillissement van webwinkel Athleteshop over de kans dat klanten nog geld zien van vooruitbetaalde en niet geleverde sport- en vrijetijdsspullen.

Athleteshop werd dinsdag door de rechtbank failliet verklaard op een moment waarop het bedrijf tussen de vijf- en zevenduizend betaalde bestellingen had liggen. Die zullen zeer waarschijnlijk niet meer geleverd worden en er is ook geen geld beschikbaar voor terugbetaling, laat curator Bakker weten.

Mogelijkheden worden onderzocht

'Door de curator wordt nog nader onderzocht wat de overige mogelijkheden voor de klanten zijn', schrijft Bakker in een bericht aan de media. Welke dat zijn wil Bakker niet zeggen, hij wil geen toelichting geven op zijn mededeling.

Situatie in kaart brengen

Samen met kantoorgenoten is curator Bakker druk doende met inventariseren en het in kaart brengen van de situatie bij het failliete bedrijf. Daaruit is inmiddels duidelijk geworden dat er een schuld is van 4,4 miljoen euro aan handelscrediteuren, dat zijn alle zakelijke leveranciers. Omdat nog niet alle schulden in kaart zijn gebracht, bijvoorbeeld die bij consumenten, kan het bedrag oplopen.

Doorstart wordt onderzocht

Bakker laat weten dat een volledige doorstart wordt onderzocht. De verkoop wordt momenteel voorbereid en naar kandidaten voor een overname wordt gezocht.

Opvallend is dat de curator nog een aanzienlijke voorraad heeft aangetroffen in een loods. Beide magazijnen van Athleteshop waren zo goed als leeg. Waarom de aangetroffen voorraad tot nog toe buiten beeld is gebleven is niet duidelijk.

Geen salaris en vakantiegeld over juni

Athleteshop heeft dit jaar tot het moment van het bankroet 6,6 miljoen euro omgezet, met een verlies van 2,2 miljoen. Vorig jaar was de omzet 23,5 miljoen en was het verlies 3,6 miljoen. De 146 werknemers van Athleteshop hebben over de maand juni geen salaris en vakantiegeld uitbetaald gekregen.

