Economic Board op zoek naar een nieuwe lichting Ben Woldrings

Met een campagne wil de Economic Board Groningen meer jongeren in Noord-Groningen en Midden-Groningen aan het ondernemen krijgen. Succesvol YouTuber Kalvijn is ingeschakeld om Booming Business-plannen van de Groninger jeugd op te sporen.

Kalvijn - Kelvin Boerma, afkomstig uit Meedhuizen - is zelf een lichtend voorbeeld van geslaagd ondernemerschap. Op zijn 17e vertrok hij naar Amsterdam waar hij zich op de productie van video's stortte. Samen met zijn zakenpartner Peter de Harder - Petrus - uit Appingedam leverde dat een stevig succes op onder meer YouTube op. Kalvijns Youtube-kanaal heeft 850.000 abonnees en op Instagram heeft hij meer dan een half miljoen volgers.

Hoe zit het met de mogelijkheden voor jongeren om te ondernemen in Noord- en Midden-Groningen? NoordZaken vroeg Roy Boxmeer van de Economic Board Groningen ernaar.

Wel jammer dat Kalvijn onderneemt vanuit Amsterdam. Daar waren de kansen voor zijn ideeën misschien wel groter?

'Hij en Petrus konden een zware studie in Groningen gaan doen, maar ze kozen voor een eigen videobedrijf. We zijn nu drie jaar verder en kijk wat ze bereikt hebben. Wat telt is dat ze laten zien dat pionieren, ondernemen, risico's nemen en je nek uitsteken heel goed kan uitpakken.'

'Toen Kalvijn in Meedhuizen woonde, duurde het een halve dag om een filmpje te uploaden. Wanneer je dat bedenkt is het ook wel logisch dat zo'n jongen vertrekt. Dat is jammer, maar zolang hij zijn trots toont over het gebied waar hij vandaan komt, til ik er niet zo zwaar aan dat hij in Amsterdam zit.'

Hoeveel succesvolle jonge ondernemers telt de regio?

'Kalvijn en Petrus zijn goede voorbeelden, maar ik ken er meer. Denk aan Batoel Hassan, met haar Krullenclub, een kapperszaak in Appingedam speciaal voor krullenkapsels. Ze trekt klanten vanuit het hele land. Haar vriend heeft een succesvol online marketingbedrijf. Je komt al snel ook uit bij iemand als Ben Woldring, groot geworden met zijn vergelijkingssites. Ze laten allemaal zien dat het gewoon kan.'

Ondernemers die de kansen zien pakken ze toch wel, waarom is de campagne Booming Business nodig?

'Ik weet zeker dat er genoeg jongeren zijn met een heel gaaf idee. Maar wanneer dat idee niet in het juiste milieu zit en de jongere niet wordt gestimuleerd dan komt het moeilijk van de grond. Daarom hebben we Kalvijn gevraagd. Wanneer hij zegt dat jongeren iets met een gaaf idee moeten doen, dan spreekt dat die groep aan.'

'Er zijn niet te weinig ondernemende jongeren, we moeten het meer stimuléren. Dat doen we al met het EBG-programma Ondernemerschap en Onderwijs, de pitches van Booming Business komen daar nu bij. We willen kinderen en jongeren duidelijk maken dat ook zij de nieuwe Kalvijn of Ben Woldring kunnen worden.'

Vindt een briljant idee niet eerder voedingsbodem in de dynamiek van een hippe stad zoals Groningen?

'Het vinden van bijvoorbeeld een investeerder is in de Randstad misschien eenvoudiger, dat zegt Kalvijn ook. Maar er zijn ook hier in Noord-Nederland genoeg investeerders die wel durven.'

'Wanneer het zo is dat jongeren hier wegtrekken, dan is het aan ons om te laten zien welke kansen hier wel liggen.'

Hoeveel nieuwe bedrijven moet Booming Business opleveren?

'Daar gaat het niet in de eerste plaats om. We willen dat kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk met ondernemerschap in aanraking komen. Als dat mooie businessplannen oplevert is het mooi meegenomen.'

Voor het beste businessplan heeft de Economic Board tienduizend euro klaarliggen, te verdienen met een goede videopitch. Die wordt beoordeeld door Kalvijn, Peter de Harder en Ben Woldring. Het geld is bedoeld als investering in het jonge bedrijf.

In zijn oproep zegt Kalvijn: 'De kans dat iemand in de Randstad een investering in je startup doet is aanzienlijk groter dan in Noord-Groningen, maar deze regio heeft nog zoveel in zich, daarom wil ik deze regio ondersteunen. Ik ben erg benieuwd naar de ideeën van de jongeren uit dit gebied.'

Bekijk hieronder een gesprek met Kalvijn in Noord Vandaag: