Stadsbestuur: 'Betaal geen bemiddelingskosten en doe aangifte'

'Betaal geen bemiddelingskosten', dat was de herhaalde oproep van wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) tijdens het spoeddebat over misstanden in de kamerverhuursector.

Het spoeddebat was aangevraagd door SP en Student en Stad. Aanleiding voor het debat zijn misstanden rondom bemiddelingskosten bij het huren van een kamer in Groningen.

Bemiddelingskosten

Uit gesprekken die de SP met 40 van de 84 huurders van een pand aan de Bottelroosstraat voerde bleek dat er bemiddelingskosten voor het verkrijgen van een woning worden gevraagd die vaak het dubbele zijn van de maandelijkse huurprijs. De hoge kosten zijn gevraagd door bemiddelingsbureau Spot In uit Groningen, aldus de SP.

Ondanks de herhaalde oproep van de wethouder om de illegale bemiddelingskosten niet te betalen snapt hij wel dat er in bepaalde gevallen betaald wordt. 'Ik snap dat het bij gebrek aan kennis toch gebeurt.'

'Doe aangifte'

Bemiddelingskosten hoeven enkel betaald te worden als een bemiddelaar wordt gevraagd om een kamer of woning te zoeken die geen deel uitmaakt van het eigen woningaanbod. Als een bemiddelaar voor een verhuurder werkt dan mag de bemiddelaar geen kosten aan de huurder doorrekenen.

Burgemeester Peter den Oudsten versterkte de oproep van de wethouder door te benadrukken dat er aangifte gedaan moet worden als er onverhoopt toch bemiddelingskosten zijn betaald.

Meldpunt

De gemeente Groningen heeft een meldpunt voor bemiddelingskosten, mocht dat niet afdoende zijn dan kan de gemeente de huurder ook in contact brengen met een advocaat.

Volgens SP-raadslid Jimmy Dijk worden de misstanden door vrijwel altijd dezelfde bedrijven veroorzaakt. 'Bij problemen komen we steeds dezelfde verhuurders en dezelfde bemiddelingsbureaus tegen. Ze gaan vooralsnog gewoon door.'

Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland wil de bedrijven waarop de SP doelt zo snel mogelijk uitroeien. 'Bedrijven die dit doen moeten met pek en peren de stad uit worden gevoerd.'

Extra vergunning

Om misstanden in de kamerverhuursector tegen te gaan heeft het college van B&W al een extra vergunning in het leven geroepen die pandjesbazen en bemiddelingsbureaus nodig hebben. Ook is er een speciaal meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag, waaronder het betalen van bemiddelingskosten valt.

Wanneer komt de nieuwe vergunning?

Het college verwacht over een aantal weken meer informatie te kunnen geven over de tweede vergunning waar op dit moment aan wordt gewerkt. 'Het is een hell of a job', laat wethouder Roeland van der Schaaf weten. 'Het komt er nu dus aan, maar het zal nog wel even duren voordat die vergunning werkzaam is.'

Volgens de stadsbestuurder wordt de invoering van de extra vergunning met veel belangstelling gevolgd door vele gemeenten die ook kampen met misstanden in de kamerverhuursector. 'Het ministerie van Binnenlandse Zaken volgt het ook met belangstelling.'

