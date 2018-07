Groningse boeren halen gerst extreem vroeg binnen

Normaal gesproken wordt wintergerst eind juli geoogst, maar akkerbouwers in onze provincie zijn er vorige week al mee begonnen. Daardoor zien we nu al combines door het boerenland trekken.

Drie weken eerder

De gerst is in oktober vorig jaar gezaaid. Ook bij het boerenbedrijf van de gebroeders Brands in Den Andel gebeurde dat. En woensdag 4 juli waren ze al aan net oogsten, drie weken eerder dan normaal.

Nat en droog

'In het begin was er veel neerslag', verklaart Jan Brands, 'en daarna kwam er een lange periode van droogte achteraan. Dan wordt het gewas automatisch snel rijp'.

Biertje

Met een beetje geluk haalt Brands 10 ton gerst per hectare van het land. Die gerst gaat naar de moutfabriek in de Eemshaven. Uiteindelijk wordt het dus gebruikt voor de productie van bier. Dat vindt Jan Brands wel een leuk idee: 'Het is toch ideaal om met dit weer een koel biertje achterover te gooien niet?'