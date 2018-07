Voetbalvereniging Borgercompagnie stopt ermee. Er was al geen jeugdafdeling meer en ook het enige seniorenteam houdt ermee op. De club heeft op dit moment nog maar 25 leden, waarvan zes spelende leden.

1) Het geheim van VV Meedhuizen

Door krimp stoppen voetbalclubs, 't Zandt vorig jaar, nu Borgercompagnie Hierover zitten aan tafel Jelke Blaauw, secretaris van VV Meedhuizen en oud-voorzitter en veldverzorger Albert Wildeman.

2) Ruzie tussen vakbonden en zorggroep Treant

Zorggroep Treant en de vakbonden zijn vandaag hard met elkaar in botsing gekomen. Beide partijen zouden met elkaar in gesprek over ontevredenheid onder medewerkers, maar dat overleg klapte.

3) Groningse boeren halen gerst extreem vroeg binnen

Normaal gesproken wordt wintergerst eind juli geoogst, maar akkerbouwers in onze provincie zijn er vorige week al mee begonnen. Daardoor zien we nu al combines door het boerenland trekken.