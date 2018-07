Provinciale Staten: Kansrijke Leerweg moet ook voor andere sectoren werken

Het werkgelegenheidsproject Kansrijke Leerweg moet verder worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld de bouwsector en de zorgsector. Dat is de wens van een grote meerderheid in Provinciale Staten.

Het project Kansrijke Leerweg, een initiatief van zes bedrijven, waaronder Witec uit Stadskanaal, Virol Recycling uit Scheemda en JC-Electronics uit Leek, wil werkzoekenden uit de bijstand bijscholen op technische vaardigheden, zodat ze meer kans maken op de arbeidsmarkt en een contract kunnen krijgen bij een van de aangesloten bedrijven.

Nieuw perspectief

Dat project is volgens CDA-voorman Ronald Knegt zo succesvol, dat verschillende bijstandsgerechtigden aan het traject 'De Kansrijke Leerweg' een nieuw perspectief hebben. Het oorspronkelijke doel van het traject is om werklozen via een bedrijfsopleiding klaar te stomen voor een baan of voor een opleiding op minimaal mbo niveau 2.

Gedeputeerde Patrick Brouns geeft aan dat er in het eerste jaar de doelstelling was dat er 100 mensen een baan of opleiding zouden vinden. 'En het project zit nu al op 70 mensen die doorgestroomd zijn', verklaart hij het succes.

Doortrekken naar andere sectoren

Volgens CDA-fractieleider Knegt zou de provincie moeten onderzoeken of dit verder kan worden doorgetrokken naar andere sectoren. 'Denk aan de bouwsector en de zorgsector', geeft hij aan.

'In het bevingsgebied moeten er de komende jaren veel bouwvakkers aan het werk, maar ze zijn schaars. Mogelijk dat een traject als de Kansrijke Leerweg toepasbaar is op deze sector.'

Meerderheid ziet het zitten

Een grote meerderheid in de Staten ziet dit eveneens zitten. De VVD-fractie is tegen. Statenlid Laura Dijkstra wil van het provinciebestuur beter onderbouwd zien of het project inderdaad een succes is en mensen zijn doorgestroomd naar een baan of opleiding.

