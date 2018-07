Raadsgriffier Marum uitgezwaaid

Marjan Sijperda bij haar afscheid als griffier (Foto: Jan Been / RTV Noord)

Raadsgriffier Marjan Sijperda heeft woensdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering afscheid genomen van de gemeente Marum. Sijperda is wethouder geworden in de Friese gemeente Smallingerland.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Als griffier speelde Sijperda een belangrijke rol bij de ondersteuning van raadsleden bij het proces tot de herindeling tot de gemeente Westerkwartier. Daarin begeleidt ze raadsleden van de gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Leek bij de bestuurlijke en organisatorische overgang naar de nieuwe gemeente per 1 januari 2019. Tevens was de vertrekkende griffier voorzitter van de griffiersvereniging in de provincie Groningen.

Sijperda begon in maart 2003 als griffier in Marum, ze is inmiddels opgevolgd door Remco Kappers.