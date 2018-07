FC-trainer Buijs niet blij na nipte zege: 'We zijn niet een of ander campingelftal'

FC Groningen won woensdagavond nipt van de eersteklasser Nieuw-Buinen:1-2. Trainer Danny Buijs was alles behalve blij met het spel voor rust. 'Dat was waardeloos en FC Groningen-onwaardig.'

De FC startte met een van de sterkst mogelijke opstellingen. Toch stond er na 45 minuten 0-0 op het scorebord. 'Je kunt zeggen: we hebben vanmiddag getraind of het veld is slecht of het is het is warm. Weet je, hou op met die excuses', aldus Buijs na afloop.

0-0 bij rust

'Dan kan het nooit zo zijn, en dat zeg ik met alle respect voor Nieuw Buinen, dat het bij de rust 0-0 staat. Dit is niet de lat waar wij hem neerleggen als staf.'

Over het hart van de verdediging was Buijs wél tevreden. Vooral het middenveld was hem in het doorn in het oog. 'Ik ben uiteraard zeer teleurgesteld dat met de ervaring die daar stond ze dit niet op hebben gepakt.'

Jonkies

Na rust stond er op doelman Kevin Begois na een compleet ander elftal in het veld met voornamelijk spelers van Jong FC Groningen en enkele A-junioren. Michael Breij en Tim Freriks schoten raak namens de FC, waarna Mark Hendriks vanaf de stip de eindstand op 1-2 bepaalde.

'De lat moet omhoog'

Buijs zegt de 'waardeloze eerste helft' mee te nemen in de keuzes richting de eerste wedstrijd van het seizoen. 'We zijn FC Groningen en niet een of andere campingelftal. We zijn Groningen en willen wedstrijden winnen in de Eredivisie. Dan moet de lat omhoog en daar hoort dit niet bij.'

Zaalvoetballer Hateboer

In tegenstelling tot Buijs stond Thijs Hateboer wél te stralen na de wedstrijd. De speler van Nieuw-Buinen gooide enkele keren de trukendoos open. 'Je moet toch een paar keer laten zien wat je kan. Een beetje zaalvoetbalacties eruit gooien', aldus het broertje van Atalanta Bergamo-speler.