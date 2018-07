Twij Deuntjes en de Nacht van Winschoot, nije single van Sproakwotter!

Twij Deuntjes 8 juli 2018

Wia Buze - Twij week bella Italia

Jan Henk de Groot - Deur deur deur

Sproakwotter – De Nacht

Hans van der Lijke – Hier op t heden

Erwin de Vries - Dicht bie hoes

Dageraad – De Stroat

Voorheen De Bende & Pazzipanten - Grunneger bloarkop (boer

kaist kou)

Wolverlei – Zoon / Esklundan Polskan

Tuutjefloiters – Op vekaanzie

Wolfang Ambros – Verlieb'di ned

George M. Welling – De duinen

Lieven Tavernier – Patti Smith

Hanneke Kappen - Op zuik

Gert Sennema & Westkantstad – Aan de beurt

Arnold Veeman - #Lalala

Twijde Uur:

Oafslag Noord – Mien Schoonmoe

De Stroatklinkers - Veul te loat in hoes

Edwin Jongedijk - Nait zoas t was (album)

Snikhait - Leutje Gertje

Lianne Abeln - Wilde hoaren

Strengemusikken – The water is wide

Bert Hadders & De Nozems - Aal mor loater

Loreena McKennit – The Ballad of the Fox Hunter

Jan Willem Tolkamp – Verloochen owzelf

Kate Rusby – Blooming Heather

Krzystof Groen – Wichtje

Reinhard Mey – Que Sont Devenues Les Fleurs

Beppe Gambetta - Stefania