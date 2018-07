Grafschennis in Meeden en Muntendam: 'Hier zijn geen woorden voor'

Het afgelopen weekend zijn op de begraafplaatsen van Meeden en Muntendam vernielingen en diefstal gepleegd.

Jacob Smilde werkt bij de gemeente Midden-Groningen. 'We hebben geen idee wie dit gedaan heeft', vertelt hij. 'Wie doet zoiets? Spoken op een kerkhof en vernielingen plegen.'

Emotionele waarde voor familie

In Meeden zijn vijf graven vernield en in Muntendam gaat het om tien graven. Van diverse graven is het hekwerk vernield en meegenomen. Ook is er een bronsachtige vaas in de vorm van een hand gestolen. De vaas stond bij het graf van een overleden zoon.

'Dit is voor de familie en nabestaanden dramatisch', zegt Smilde. 'Het is zeer triest de emotionele waarde is gewoon heel groot. Hier zijn geen woorden voor.' De vaas stond vastgeschroefd op het graf.

Aangifte

Smilde vermoedt dat de vernielingen in het weekend hebben plaatsgevonden. 'We zijn vrijdag nog op de begraafplaats geweest, na het weekend kwamen we tot de ontdekking.' De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie. Smilde raadt de nabestaanden aan dit ook te doen.