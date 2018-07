Kruijer sprint in het geel naar zege in Zevenhuizen

Ronald Kruijer uit Heiligerlee hoeft zaterdag alleen nog maar af te rekenen met ploeggenoot Johan Knol om de eindzege in de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier. Het verschil tussen de beide Groningse wielrenners is miniem.

In de derde etappe in Zevenhuizen reed Knol lange tijd voor het peloton uit. De punten stroomden zodoende binnen voor de renner uit Midwolde. Even reed hij virtueel in de gele trui. In de eindsprint om de dagzege werd hij derde.

Met een machtige eindsprint pakte Kruijer met de gele trui om de schouders de overwinning voor Patrick van der Duin. In het klassement na drie wedstrijden staat Kruijer bovenaan. Knol heeft een achterstand van zestien punten.

De finale van de Wielermeerdaagse is zaterdag in De Wilp.

