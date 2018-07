Deel dit artikel:











Noord Vandaag zoekt mitproaters: schuif jij aan bij Marcel of Frederick? Zit jij straks aan tafel in onze studio? (Foto: RTV Noord)

Iedere dag schuift een bekende Groningers aan bij Noord Vandaag als tafelheer of tafeldame. Deze zomer doen we het anders: we zoeken kijkers die deze plek innemen. Ben jij die mitproater?

Presentator Marcel Nieuwenweg: 'Waar moet je aan voldoen? Dat is heel simpel: je moet van Groningen houden en geen cameravrees hebben.' Uit de aanmeldingen maken we een selectie. Voel je je aangesproken, geef je dan op via het mailadres mitproater@rtvnoord.nl