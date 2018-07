Twij Deuntjes, apekooishow mit nijs over Twij Deuntjes am See!

Twij Deuntjes 15 juli 2018

Fries Wolma – Zummertied

Ede Staal - Zo mouvve t holn

Marlene Bakker – Waarkhanden

Van De Straat – Jentege Jannie

Reinhard Mey – Wölfe mitten im mai

Klaas Spekken – N wereld zunder hoast

Wolverlei – Scheepjes over Zee / Boerenmai

Dion Bouwes & Dennis Krottje – Wereld in mien kop

Wigbert – Het land dat God vergat

Hans van der Lijke - As de laifde noar mie laagt

Eddi Reader – Hello in There

Twijde Uur:

Laurika Rauch - My ou tante Koba

Sijtse Scheeringa - Bloumen mien laive schat

Woarom Nait? - De voorn

De Troebadoers – Laidje van de Tumbleweeds

Joost Marsman & Noordpool Orkest - Altied wel aine (live)

Lieven Tavernier – Geen kwaje vriend

Harry Niehof – Nait allain

Berlaen – Ge moet mij loat'n slapen

Irene Wilkens & Sikkom Kult - Nog ainmoal daanzen mit die

Willem Ardui – Beziel me

Bert Hadders & de Nozems – Jogie

Erwin de Vries – De Verandering

Schnuckenack Reinhardt – Sweet Georgie Brown