Weggelopen tiener verstopt zich in bouwkraan

Jeugdinrichting Het Poortje aan de Hoogeweg in Groningen (Foto: Google Street View)

De brandweer heeft woensdag in de stad met een hoogwerker een jongen uit een bouwkraan aan het Jaagpad moeten halen.

De jongere was weggelopen uit jeugdinrichting Het Poortje in Groningen.

Verstopt in bouwkraan

Hij liep naar een bouwterrein en klom in een kraan waar hij zich verstopte.

Gewaarschuwde politieagenten ontdekten de jongen. De brandweer moest er met een hoogwerker aan te pas komen om de tiener uit de kraan te halen.

In een eerdere versie van dit bericht werd gesproken over een ontsnapte gedetineerde. Dat was niet correct.