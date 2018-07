'Lifelines is cruciaal voor de Nederlandse bevolking'

Nieuwe meetmomenten, een schat aan extra data en tal van praktische toepassingen. Dat zal volgens Lifelines-directeur Saakje Mulder de opbrengst zijn van een derde ronde van het grootschalige bevolkingsonderzoek.

Donderdag werd bekend dat het UMCG de benodigde 40 miljoen euro bij elkaar heeft om het onderzoek nog eens vijf jaar te financieren.

'Nieuw onderzoek van groot belang'

Het bevolkingsonderzoek zou ook zonder de benodigde miljoenen door zijn gegaan, maar dankzij de nieuwe financiële steun kan er dus een derde onderzoeksronde plaatsvinden. En dat is volgens Mulder van groot belang voor het succes van Lifelines.

'Zo krijgen we weer nieuwe meetmomenten. We volgen de mensen in de tijd, dus het wetenschappelijk onderzoek kan allemaal maar beter worden. Het is cruciaal voor Lifelines én voor de Nederlandse bevolking.'

Praktische toepassingen

In Lifelines worden sinds 2006 zo'n 165.000 noordelingen elke vijf jaar gescreend. Bij aanvang kreeg het onderzoek geld voor twee vijfjarige onderzoeksrondes. Die hebben al de nodige resultaten opgeleverd. Zo kwamen er 450 onderzoeksaanvragen uit de hele wereld binnen en werden er 250 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Daarnaast zijn er tal van praktische toepassingen, benadrukt Mulder.

'Er zijn talloze voorbeelden van wat het na twee metingen al heeft opgeleverd. Zo weten we nu dat het gebruik van longpufjes een grotere kans geeft op obesitas.'

Iedereen in Nederland, en natuurlijk ook daarbuiten, heeft baat bij de kennis die door Lifelines in onze noordelijke provincies wordt opgedaan Paul Blokhuis - Staatssecretaris van VWS

Staatssecretaris Paul Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is het daar roerend mee eens.

'Lifelines is een heel bijzonder project waarin de laatste jaren een schat aan waardevolle informatie is verzameld. Met deze extra investering voor een volgende onderzoeksronde verwachten we nog meer verdieping en praktisch toepasbare kennis, bijvoorbeeld op de terreinen van leefstijlinterventies en preventie. Iedereen in Nederland, en natuurlijk ook daarbuiten, heeft baat bij de kennis die door Lifelines in onze noordelijke provincies wordt opgedaan.'

Nieuwe onderzoekslocaties

Volgens Blokhuis komt Lifelines ook ten goede aan de bedrijvigheid in de regio. Door geldgebrek werden de afgelopen jaren echter verschillende onderzoekslocaties gesloten. Directeur Mulder bekijkt op welke manier die weer geopend kunnen worden.

'We willen graag weer op locatie werken, dus die verdelen we weer over de noordelijke provincies. We bekijken hoe dat het beste kan, want het blijft maatschappelijk geld. Mogelijk pakken we dit op met andere partijen zodat locaties niet een deel van de tijd leeg staan.'

