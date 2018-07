Voorlopig geen nieuwe coffeeshops in Stad

Er komen voorlopig geen nieuwe coffeeshops in de stad Groningen. Burgemeester Den Oudsten wil eerst duidelijkheid hebben over het wietexperiment van het kabinet.

Groningen wil daar aan meedoen. Er kan dan legaal wiet worden verbouwd om het vervolgens te verkopen via een coffeeshop. Met de proef wordt gekeken of de drugscriminaliteit minder wordt.

'Rare situatie'

Later dit jaar wordt bekend welke gemeenten mee mogen doen. In de stad zijn op dit moment 12 coffeeshops; er is nog ruimte voor twee extra. Maar die gaan er dus voorlopig niet komen als het aan burgemeester Den Oudsten ligt.

'Het gaat vaak om langdurige procedures. Men moet inschrijven, zelf met locaties komen. Het duurt vaak wel een jaar of anderhalf jaar voor je komt tot een coffeeshop. Als je in diezelfde periode aan de gang gaat met een experiment waar mogelijk alle coffeeshops aan mee moeten doen, dan ontstaat er een beetje een rare situatie.'

'Bovendien is het zo dat het experiment drie jaar moet duren, de vraag is wat er daarna gebeurt', legt Den Oudsten uit.

Veertien coffeeshops?

Daarnaast is het volgens de burgemeester de vraag of het maximum van veertien nog wel steeds gewenst is. 'Ik denk dat het ook goed is dat de gemeenteraad maar eens tegen het licht gaat houden of het aantal van veertien wel het aantal moet blijven', laat hij weten.

Den Oudsten gaat volgende week in gesprek met de huidige coffeeshophouders over de aanstaande wietproef.

