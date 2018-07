Deel dit artikel:











Rondje Groningen: Ze hangen er weer mooi bij De linten in de Zwanestraat (Foto: Brandweer Groningen)

Na een brandweerinzet is de Zwanestraat in Stad weer op haar mooist, we hebben historische beelden en het is even wennen maar er viel vandaag een klein beetje regen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Vandaag: 1) Het is even wennen 2) Met dank aan Facebook Gaat Marcel Hensema het aankomende half jaar door het leven als Martinus Hensema.

3) Neem de aardgasbus Deze bus rijdt rond in Den Haag. Als Groninger kijk je daar toch even van op.

4) De techniek staat voor niks Zo heet je plots H. Mülder en ben je geen burgemeester, maar gemeentesecretaris.

5) Ze hangen er weer mooi bij Het gaat om de versiering in de Zwanestraat in Stad. De linten moesten afgelopen maandag kapot in verband met een uitruk van de brandweer. Nu is alles weer netjes.

6) Vreemde vogels Historische beelden: in een tuin aan de Korreweg in 1945 nemen Canadese militairen positie, de bewoners kijken vanaf het balkon.

7) Over vreemde vogels gesproken.. .. of was het gewoon een vroege vogel? De burgemeester van Bedum spotte er vanochtend vroeg één.

8) Bingo! Doe mee met de Gas-Bingo als je naar het debat luistert. Heb jij ze allemaal?

9) Henkie debuteert op Zwarte Cross, pom pom pom! 10) Partij voor het Noorden zit in de lift Letterlijk dan. Partijvoorzitter Mariska Sloot zat vanavond vast in de lift, onder andere met medepartijlid Jurrie Nieboer. Ze hebben het overleefd..

