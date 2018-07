Het is droog en daarom worden de bermen anders gemaaid

De provincie Groningen heeft deze week het maaibeleid aangepast, vanwege de aanhoudende droogte. Door het weer groeien planten en gewassen amper terug.

'Alles staat nu in bloei en voor insecten is dat cruciaal. Het is zonde om alles weg te maaien', legt Johan Bok, projectleider Beplanting van de provincie uit.

Veiligheid

Toch moet er ook rekening worden gehouden met veiligheid. Hoog gras in de bermen mag het zicht van automobilisten niet belemmeren. Er wordt dus wel gemaaid, maar op een andere manier.

Bok: 'Er zijn twee trekkers tegelijk op pad. De voorste machine doet het veiligheidsgedeelte, dus alles in het zichtsveld vlak langs de weg en de kruispunten. De tweede machine maait eigenlijk weg waarvan hij denkt dat het nodig is.'

Mozaïek- en sinusmaaien

Dat kan op twee manieren: mozaïekmaaien en sinusmaaien. 'Met mozaïekmaaien laten we plukken en stroken gras staan tussen en achter bomen. Met sinusmaaien maaien we in golfbewegingen. Daarmee maken we windluwe, vochtigere, koelere en warmere plekken', legt Bok uit.

Het aangepaste maaibeleid zorgt wel voor extra werk. 'Het klopt dat we er langer over doen om een strook te maaien. Denk aan enkele minuten per strook. Maar aan de andere kant: omdat we minder maaien, hoeven we ook minder gras af te voeren. Dat scheelt ook weer tijd.'

