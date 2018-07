Waterbedrijf Groningen kan aanhoudende droogte goed aan

Door de aanhoudende droogte ligt het drinkwaterverbruik weliswaar een stuk hoger dan normaal, maar Waterbedrijf Groningen kan de toegenomen vraag nog goed aan.

In de stad Groningen lag het verbruik begin deze week op 40.000 kubieke meter per dag, waar dit normaal 37.000 kuub is. In de provincie werd 110.000 kuub per dag verbruikt tegenover 90.000 kuub normaal.

Oproep niet nodig

'Dat zijn niet getallen waarvan wij onder de indruk zijn. We zitten daarmee op 80 à 85 procent van onze maximum capaciteit. Wij hoeven onze klanten niet op te roepen om minder water te verbruiken', zegt woordvoerder Wiejanda Moltmaker.

Elders in het land deden drinkwaterbedrijven wél een oproep om het waterverbruik te minderen, bijvoorbeeld door korter te douchen, de auto niet te gaan wassen of de tuin niet te besproeien - zeker niet tijdens de piekuren 's ochtends en 's avonds.

Beter gespreid

Die oproep had effect: volgens de waterbedrijven is het waterverbruik landelijk, ondanks de warmte, inmiddels weer bijna genormaliseerd. Het verbruik ligt wel iets hoger dan normaal, maar wordt nu beter gespreid over de dag.

Waterbedrijf Groningen vond een oproep niet nodig. Volgens Erwin Beekman, manager business development bij Waterbedrijf Groningen, zitten collega-waterbedrijven 'meestal ook wat krapper dan wij'.

Minder warm

Het waterbedrijf erkent wel dat de weersomstandigheden in onze regio ook een rol spelen. 'In Groningen is het al dagen minder warm dan in het midden en zuiden van het land. Daardoor zijn de pieken in het verbruik ook minder hoog', zegt woordvoerder Wiejanda Moltmaker.

