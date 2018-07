Deel dit artikel:











Autobrand in Woldendorp kost dader mogelijk celstraf (Foto: Archief RTV Noord)

Voor het in brand steken van een auto in Woldendorp is tegen een 36-jarige man uit Houwerzijl negen maanden cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De brandstichting vond plaats op 16 januari 2016. Theedoek met terpentine Een inwoonster van Woldendorp werd die ochtend wakker door een vreemde lucht. Vlakbij haar woning stond een geparkeerde auto in brand. De opgeroepen brandweermannen zagen een kapotgeslagen ruit en in de wagen lag een met terpentine besprenkelde theedoek. Geld tegoed De daders bleken de man uit Houwerzijl en een 34-jarige man uit Wagenborgen. Het duo was die nacht op een feestje in Woldendorp. De gastheer zou nog 250 euro tegoed hebben van de eigenaar van de auto. Daar moest wat aan worden gedaan, vonden de mannen. Hadden doden kunnen vallen Terug op het feestje vertelden de mannen in geuren en kleuren wat zij hadden gedaan. Een andere gast liep met dit verhaal naar de politie. De brand werd tijdig geblust, maar volgens de officier van justitie hadden er doden kunnen vallen. In de woning lagen namelijk mensen te slapen. 'Treurige eis' Hoewel de daad alweer twee en een half jaar oud is, vindt de officieer het vergrijp te ernstig voor een werkstraf. De advocaat noemt de eis 'treurig'. De Houwerzijlster heeft werk, een woning en is nadien niet meer in de fout gegaan. De zaak tegen de man uit Wagenborgen is uitgesteld. De rechtbank doet 19 juli uitspraak.