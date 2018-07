De glazen bol van vier Tourliefhebbers: 'Bauke op het podium is best mogelijk'

Wint Bauke opnieuw een etappe in de Tour de France? En welke klassering haalt hij in Parijs? Mollema begint zaterdag als kopman van Trek Segafredo aan zijn achtste Ronde van Frankrijk.

'Ik heb gedaan wat ik moest doen in de afgelopen maanden. Ik denk dat ik op het niveau zit waar ik wil zijn. De laatste weken van de voorbereiding zijn goed geweest.' vertelde de Groninger donderdagavond na de ploegenpresentatie.

Zijn ploeggenoot John Degenkolb is een van de renners van Trek die graag een etappe wil winnen. De Duitse sprinter heeft ook een belangrijke rol als knecht in de kasseienrit naar Roubaix. 'Het plan is duidelijk. Elke dag gaan we ervoor, we proberen een etappe te winnen. Met z'n allen gaan we ervoor zorgen dat Bauke hoog eindigt in het algemeen klassement.

RTV Noord sprak met vier mensen uit de Groninger sportwereld over hun gevoel bij de Tour de France.

Wie wint de Tour de France?

Thijmen Kupers, 800 meter-loper, stapt af en toe op de racefiets:

'Froome gaat de Tour winnen. Vooral omdat hij vaak in de laatste week nog wel wat energie overheeft. Dat heeft Froome wel laten zien in de Giro. Toen iedereen kapot zat ging hij er vandoor voor een solo van tachtig kilometer.

Robert Post, marathonschaatser bij Bouw en Techniek:

'Het gaat anders dan andere jaren. Dat zeg ik, omdat Froome en Tom Dumoulin de Giro hebben gereden. De combinatie Giro en Tour is heel moeilijk. De Sky-ploeg zal sterk zijn. Ik tip Geraint Thomas als winnaar.

Robbert de Groot, inspanningsfysioloog bij FC Groningen:

'Sinds ik weet dat Froome toch mag starten, tip ik hem. Het is heel simpel: Sky is de beste ploeg en heeft wellicht ook de beste dokter.

Sander Scheper, volleyballer van Lycurgus en deed aan wielrennen bij De Peddelaars in Hoogeveen:

'Nairo Quintana gaat het doen. Hij zit er al een aantal jaren heel dichtbij. Er is maar één individuele tijdrit, dat is in zijn voordeel.

Hoe presteert Mollema in Frankrijk?

Kupers: 'Ik hoop dat hij drie weken lang mee voorin kan strijden. Dat aanklampen en doorbeuken vind ik het mooie aan hem. Beter een goed klassement dan etappewinst.'

Post: 'Bauke is altijd steady. Hij zal weer tussen plek zes en tien gaan eindigen. Ik hoop dat hij weer een etappe wint net als vorig jaar. In die rol zie ik hem het liefst.'

De Groot: 'Bauke moet in staat zijn om bij de top vijf te eindigen. Het podium is ook best wel mogelijk. Hij mist vaak net twee procent zodat ie nooit echt weg komt. Misschien heeft ie deze keer wel die extra power'

Scheper: 'Ik denk dat Mollema het heel ver kan schoppen. Het is wel zaak om de eerste week goed door te komen. Daar heeft ie eerder wel een problemen mee gehad. Ik schat Tom Dumoulin trouwens wel hoger in dan Mollema.'

Bauke Mollema in de Tour van vorig jaar. Foto: EPA/Guillaume Horcajuelo



Hoe gaan onze kenners de Tour volgen?

Kupers: 'Lekker thuis op de bank. Kopje koffie erbij, gewoon relaxed. Ik ben ook wel iemand die hele etappes kijkt en niet alleen de tv inschakelt als de finale begint. Ik wil de opbouw van een etappe ook zien.'

Post: 'De eerste etappe kijk ik nog thuis. Vanaf zondag ben ik op vakantie in Frankrijk, in de buurt van Annecy. Op 17 juli kan ik de etappe van dichtbij zien. Het peloton rijdt dan de Pyreneeën in. Een dag later gaan we weer naar huis.'

De Groot: 'De tv op de club gaat zeker aan na de training bij FC Groningen. Kevin Begois is eigenlijk de enige speler waarvan ik zeker weet dat hij gaat kijken. Ik zal ook eens kijken of ik trainer Danny Buijs zover kan krijgen.'

Scheper: 'Bij vlakke etappes schakel ik de tv pas in als de finale begint. Ik ben niet iemand die er de hele dag voor gaat zitten. s Avonds stem ik ook af op de programma's Tour du Jour en De Avondetappe.'

Wat is jullie mooiste Tourherinnering?

Kupers: 'Bau en Lau' in 2013, oftewel Bauke Mollema en Laurens ten Dam. Dat was voor mij reden om ook af en toe op een racefiets te stappen.

Post: 'De overwinningen van Lance Armstrong. Daar kun je nu door zijn dopinggebruik anders naar kijken, maar toen was het fantastisch.'

De Groot: 'Dat zijn er heel veel. Van Riis die z'n fiets weggooit tijdens een tijdrit tot Indurain die geparkeerd stond op Hautacam. Hij ging net iets te lang door.'

Scheper: 'Het duel tussen Contador en Schleck in 2010. Schleck bleef het maar proberen op de Tourmalet. Uiteindelijk was het verschil in het eindklassement een klein halve minuut tussenbeide.'