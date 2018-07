Veendam onderzoekt nieuwe invulling voor sportcomplex Borgercompagnie

De gemeente Veendam wil samen met de inwoners van Borgercompagnie bekijken hoe het plaatselijke sportcomplex behouden kan blijven.

Dat zegt wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen) in reactie op het nieuws dat de plaatselijke voetbalvereniging ophoudt te bestaan.

'Sociale functie verdwijnt'

Schmaal betreurt het dat de club ter ziele is. 'Het is jammer dat het zover is', zegt hij. 'Het voetbal in Borgercompagnie heeft een rijke geschiedenis. De club heeft ook een sociale functie. Dat verdwijnt nu en dat is jammer.'

Vier jaar geleden was de situatie ook nijpend. De gemeente Veendam wilde de subsidiekraan voor vv Borgercompagnie dichtdraaien, omdat de club destijds ook langs de rand van de afgrond scheerde.

Geen uitweg

De club herpakte zich, er voetbalden in de jaren erna zelfs weer junioren op het complex. Maar niet voor lang, want het bestuur en de leden van vv Borgercompagnie zagen geen andere uitweg dan het einde aan te kondigen.

Samenwerking

Een concreet plan voor het complex ligt er nog niet, maar Schmaal wil dit samen met de inwoners bekijken.

'We gaan in overleg met de buurt om te kijken op welke manier het complex behouden kan blijven voor de inwoners van Borgercompagnie', zegt hij. 'We willen samen met hen kijken waar het complex zich goed voor leent.'

Dorpskantine

Het gebouw en de opstallen zijn in eigendom van de vereniging, de velden zijn in handen van de gemeente. Schmaal hoopt samen met de bewoners een plan op te zetten waarbij bijvoorbeeld de kantine in handen kan komen van het dorp voor dorpsactiviteiten.

