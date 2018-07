Ottema solliciteert naar profcontract na eindwinst Topcompetitie

Rick Ottema hoopt na zijn winst in de Topcompetitie op een profcontract. De wielrenner uit Muntendam stelde zijn eindzege woensdagavond veilig tijdens een klimtijdrit in Vaals.

De Topcompetitie bestaat in totaal uit acht Nederlandse wielerklassiekers.

Niet meer in te halen

'Het is best wel bizar dat ik met nog één wedstrijd te gaan al winnaar ben. Het besef is er nu eigenlijk pas. Ik had zelf al wel wat gerekend natuurlijk, maar ze kunnen met nu niet meer inhalen.' zegt Ottema een dag later.



Profcontract

De afgelopen jaren kreeg de winnaar van de Topcompetitie automatisch een contract bij wielerploeg Roompot. Dat is nu niet meer het geval.

'Dat is wel jammer inderdaad, maar het staat nu ook wel goed op m'n CV hoor. Ik wil nog graag beroepsrenner worden dus dit helpt wel. Ik kan nu misschien wel ergens solliciteren.'

Parijs-Roubaix

Ottema is wat dat betreft een tikkeltje bescheiden. De kans is namelijk best aanwezig dat hij dankzij winst in de Topcompetitie door een profploeg benaderd wordt. In dat geval kan zijn grote droom wellicht nog werkelijkheid worden. 'Ik wil heel graag Parijs-Roubaix een keer rijden. En dat kan alleen bij de profs.'

Op het niveau waarop Ottema nu rijdt staat 'De Hel van het Noorden' niet meer op het programma.

