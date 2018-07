Stoffelijke resten Groninger Heilige ontdekt op zolder Belgische kerk

Wie kent de Groninger Heilige Hathebrand? Stoffelijke resten van hem zijn op de zolder van een Belgische kerk ontdekt. Verslaggever Reinder Smith tekende het verhaal achter deze vondst op.

Hij had er niet meer op gerekend, Edze de Boer uit Uithuizermeeden is bijna 92 jaar en al meer dan 50 jaar op zoek naar de Heilige Hathebrand. Afgelopen maart kreeg hij een brief van het kerkbestuur van Kortrijk-Dutsel.

Reliek naar Krewerd

In een kistje dat al jarenlang achter in een kast van de Sint Catharinakerk stond, was een reliek gevonden. Het gaat om een deel van het gebeente van de Heilige Hathebrand. Het reliek komt zaterdag naar Groningen en wordt getoond in de Mariakerk in Krewerd.

Hathebrand werd rond 1150 geboren op de wierde Katmis bij Holwierde. Hij werd monnik in de Benedictijner orde en na de dood van zijn ouders gebruikte hij zijn erfenis om het Oldenklooster bij Feldwerd (bij Holwierde) te stichten.

Merehusen

Later zag Hathebrand kans nog andere kloosters te stichten, namelijk één in Oost-Friesland, 'Merehusen' genaamd, en één in de nabijheid van de stad Groningen, 'Thesinge' of 'Germania' genoemd. Na zijn dood in 1198 werd hij begraven in de kloosterkerk bij Feldwerd.

De Heilige Hathebrand is een vrijwel onbekende Groninger Heilige. Lange tijd werd gedacht dat alleen de Bedumer Walfridus, die door de Noormannen werd vermoord, de enige Groninger Heilige was, maar dat blijkt dus niet zo te zijn.

Hathebrand is in Groningen zo goed als vergeten, maar in de Belgische plaats Mortsel in zelfs een Sint-Hathebrandstraat.



Katmis

De Boer werd geboren in Katmis bij Holwierde en kende van jongs af aan de verhalen dat er op deze wierde vroeger een klooster had gestaan. Hij begon zich in de geschiedenis te verdiepen. En zo kwam hij er achter dat de stoffelijke resten van Hathebrand in België terecht waren gekomen.

Reductie van Groningen

Dat gebeurde na 1594, toen 'De Reductie van Groningen' plaatsvond. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Groningen in dat jaar Protestants in plaats van Katholiek en werden alle Roomse bezittingen, zoals kloosters en kerken onteigend.

Resten redden

De kloosters kwamen leeg te staan en werden in de loop der tijd afgebroken. Om de resten van de heilig verklaarde Hathebrand te redden, werden deze over gebracht naar het Katholieke Zuiden en kwamen ze in Antwerpen terecht.

Daar werd Hathebrand sindsdien op meerdere plaatsten als een heilige en noodhelper vereerd. Na allerlei omzwervingen kwam het reliek in Kortrijk-Dutsel terecht.

Achter in een kast

Oud-leraar De Boer bezocht die gemeente al in 2002, maar toen was het reliek onvindbaar. Toch is het kerkbestuur van de Sint Catherinakerk blijven zoeken en na 16 jaar kwam er achter in een kast een kistje tevoorschijn met daarin onder andere een gedeelte van het gebeente van de Heilige Hathebrand.

Openbare bijeenkomst

Zaterdag komt een delegatie uit België naar Groningen. Op de wierde van Feldwerd vindt dan een korte besloten bijeenkomst plaats. Daarna wordt het reliek naar de Mariakerk van Krewerd gebracht, waar vanaf 15 uur een openbare bijeenkomst is ter nagedachtenis van de Heilige Hathebrand.