Bouwkundige: 'Een balkon waarschuwt voordat het afbreekt'

'Aan deze foto (hierboven, red.) kan ik zien dat er meer aan de hand is. De ruimte tussen de reling en de gevel wordt naar boven toe steeds wijder. Dat is niet normaal'.

Sander Pasterkamp is docent Bouwtechniek aan de TU Delft. Daarnaast werkt hij bij een ingenieursbureau. Hij weet van de hoed en de rand als het gaat om veilige/onveilige balkonconstructies.

Voor de duidelijkheid: de foto hierboven is van een ander balkon aan dezelfde flat als waar het balkon woensdag afbrak.

Groot probleem

Pasterkamp reageert op het incident met het afgebroken balkon aan de Westindischekade in Groningen. Volgens hem staat dit niet op zichzelf. 'Dit is een groot probleem, dat in het hele land speelt.'

Abnormaal

'Het is normaal dat een balkon een paar millimeter doorbuigt', gaat Pasterkamp verder. 'Dat kun je vergelijken met een duikplank, waar je op gaat staan. Maar hier gaat het om een paar centimeter, zonder dat al iemand op het balkon staat. En dat is dus abnormaal'.

Dit had dus echt al eerder afgesloten moeten worden Sander Pasterkamp - docent bouwtechniek TU Delft

Waarom niet op tijd?

'Een balkon breekt niet zomaar af. Voordat dat gebeurt, zijn er al signalen. Normaal is er voldoende tijd om maatregelen te nemen. Maar dan moet je dat wel doen. De vraag is waarom dat hier niet op tijd is gebeurd.'

Stellig: 'Dit had dus echt al eerder afgesloten moeten worden. Constructies worden altijd zo ontworpen dat ze waarschuwen voordat ze bezwijken, maar dan moet je wel willen luisteren'.

Bouwnormen aangescherpt

De bouwnormen voor balkons en galerijen zijn in de loop van de tijd aangescherpt, legt Pasterkamp uit.

'Eerst kon worden volstaan met een betonlaag op het betonijzer van 10 millimeter, toen werd het 15, later 25 en tegenwoordig zijn er zelfs vloeren van 35 millimeter.'

Doorgeroest

Wat uiteindelijk de spreekwoordelijke druppel is geweest bij de Westindischekade, kan Pasterkamp op afstand niet zeggen. Hij is niet bij het onderzoek betrokken dat inmiddels in gang is gezet. 'Maar het moet te maken hebben met een doorgeroeste ophangconstructie.'

In 2011 stortte in Leeuwarden een galerij naar beneden. Daarna besloot toenmalig minister Blok dat alle (hangende) galerijen, die dateren van vóór 1975, moeten worden gecontroleerd. Dat is de verantwoordelijkheid van de woningeigenaren. Gemeenten moeten controleren of dat ook gebeurt.

Pasterkamp: 'Ik heb de indruk dat die controles nog niet in alle gevallen zijn verricht, ook niet in Groningen'.

Het is niet zo dat onze inspecteurs de hele dag door de stad rijden. Dat gaat gewoon niet. Hans Coenraads - gemeente Groningen

In actie bij signalen

Hans Coenraads, woordvoerder van de gemeente Groningen reageert als volgt: 'Het klopt dat wij een controlerende taak hebben, maar het is niet zo dat onze inspecteurs de hele dag door de stad rijden. Dat gaat gewoon niet. Zij komen in actie, als we signalen krijgen van bijvoorbeeld bewoners. Maar het blijft inderdaad de verantwoordelijkheid van de corporaties'.

Woningcorporatie Lefier, de eigenaar van de flat aan de Westindischekade, nam woensdag noodmaatregelen. Alle balkons van de flat en de andere flats aan de kade zijn inmiddels verzegeld. Ook worden ze gestut met palen.

Uit onderzoek uit 2014 is gebleken dat de balkons veilig zijn en zonder meer nog 15 jaar mee kunnen gaan Lefier - woningcorporatie

Reactie Lefier

Lefier reageert schriftelijk: 'Als wij een mogelijk risico constateren dan ondernemen wij uiteraard actie. Dat is hier ook gebeurd. In 2014 is door een gerenommeerd ingenieursbureau onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het beton van de complexen, waarbij ook de balkons.'

'Hieruit is gebleken dat de balkons veilig zijn en zonder meer nog 15 jaar mee kunnen gaan. Wij zijn geen constructeurs, dus gaan wij er vanuit dat de balkons dan veilig zijn.'

Lefier wil verder niet ingaan op vragen van RTV Noord. Woordvoerder Elza Bulstra: 'Dat doen we als het onderzoek klaar is en we het rapport hebben gelezen'.

