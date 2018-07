'Ze luisteren alleen maar naar hun metaaldetector en stampen alles plat'

Diepe gaten in de grond en tal van vertrapte zeldzame bloemen en planten. Natuurbeheerder Silvan Puijman luidt de noodklok over mensen die met een metaaldetector naar schatten zoeken.

Dat gebeurt volgens hem in toenemende mate in natuurgebieden, zoals het Bourtangerveld.

Onder de voet gelopen

Daar trof Puijman onlangs tot zijn ontzetting een 'omgespit' veld aan, met gaten die alleen door spitwerk kunnen zijn ontstaan. Daarbij werden kwestbare soorten als de Zwolse anjer, blauwe knoop en de bruine vuurvlinder onder de voet gelopen. Een vreselijk gezicht, stelt Puijman.

'Het waren diepe gaten waar het zand naast gegooid is. Bij sommige gaten is het er weer in aangestampt. De rest van het veld was behoorlijk platgestampt. Ik vermoed dus dat het gaat om mensen met een metaaldetector. Ze banjeren door de vegetatie en letten er alleen op of ze een piep horen. Bourtange is natuurlijk een historische plek, dus ze hopen op een kostbare vondst.'

Volgens Puijman doen beheerders van Groninger Landschap extra rondes in natuurgebieden om overtreders op te sporen.