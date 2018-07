Actie bij UMCG: 'We doen belangrijk werk en dat mag wel beloond worden in de cao'

Naar schatting zo'n 450 mensen voerden donderdagmiddag korte tijd actie op het plein voor het UMCG in Groningen. Personeelsleden willen hiermee strijden voor een betere cao.

De cao voor het personeel van de acht academische ziekenhuizen in ons land, waaronder het UMCG, liep begin dit jaar af. Werkgevers en bonden steggelen nog altijd over een nieuwe overeenkomst.

Moment pakken

'Het is belangrijk om ons moment te pakken. Wij doen belangrijk werk en dat mag in de cao wel beloond worden', vindt Mariëlle Boskamp, verpleegkundige. Samen met haar collega's draagt ze een spandoek met daarop 'Wij p(r)ikken het niet meer'. Dat is ook de algemene slogan van de acties bij de academische ziekenhuizen.

Complexiteit

Volgens Boskamp is het grootste probleem dat de complexiteit in de zorg is toegenomen. 'Mensen worden ouder en hebben vaak meerdere problemen. Ook doen we op oudere leeftijd nog complexe ingrepen.'

Daardoor kan Boskamp in haar dienst nog maar maximaal vier patiënten verzorgen. Vroeger waren dat er zes. Daarnaast kampt het ziekenhuis volgens haar met personeelstekorten. 'We merken in alle lagen in het ziekenhuis dat er personeelstekort is.'

Acties worden uitgebouwd

De manifestatie van donderdag is pas het begin, meldt Boskamp. 'In augustus volgen er nieuwe acties', vertelt ze.

FNV-bestuurder Harma Schrage verzekerde eerder dat zorg die echt nodig is in niet in het gedrang komt, mocht het tot een staking in september komen. 'Maar er zijn zaken die uitgesteld kunnen worden. Dat zou een patiënt kunnen merken.'

Reactie UMCG

Het UMCG laat in een reactie weten: 'We snappen de boosheid van de medewerkers. We hopen dat we snel weer om tafel kunnen en dat er snel een akkoord is. Om een poging te doen de werkdruk te verminderen, is onlangs een speciaal programma gestart in het UMCG. Dat staat nog in de kinderschoenen.'

