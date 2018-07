Deel dit artikel:











Mensen in 'batch 1.588' krijgen binnen twee weken brief over situatie (Foto: NPO Politiek)

Mensen die in de 'batch 1.588' horen, krijgen binnen twee weken een brief met duidelijkheid over hun situatie. Dat zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat donderdagmiddag tijdens het debat over de versterkingsoperatie.