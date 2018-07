LTO maakt aanvullende afspraken met NAM over 'oude' schades

LTO Noord heeft aanvullende afspraken gemaakt met de NAM over de afhandeling van 'oude' schademeldingen. Het gaat om schade van voor 31 maart 2017.

Veel boeren zeggen niet binnen een paar weken op het aanbod van de NAM te kunnen reageren, omdat ze ook nog rekening moeten houden met het programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS). Hiermee kunnen agrariërs de vergoeding voor het herstel van aardbevingsschade gebruiken voor de financiering van een nieuwe stal of schuur.

Deze tijdsproblemen maken het voor veel agrariërs onmogelijk om het aanbod binnen de reactietermijn van vier weken te accepteren, aldus de LTO. Die heeft daarom aanvullende afspraken gemaakt met de NAM.

Zes maanden

Zo blijft de reactietermijn op het aanbod van NAM van vier weken wel van toepassing, maar mogen boeren – net als bij complexe zaken zoals stutten – daarna kijken of ze het aanbod inzetten voor herstelwerk aan hun stal of schuur, of dat ze het aanbod laten uitkeren in de vorm van een geldbedrag.

Na acceptatie van het aanbod hebben agrariërs zes maanden de tijd voor de uitwerking van een plan om hun stal of schuur te herstellen. Lukt dit niet, dan zal NAM het schadebedrag volgens het aanbod voor schadeherstel (de spelregels van 'oude' schademeldingen) uitkeren.

Arbiter

Bij geen overeenstemming op het aanbod van de NAM volgens het aanbod van schadeherstel of een PGSS-oplossing kunnen agrariërs zich aanmelden bij de arbiter bodembeweging tot 1 september 2018.

Door deze afspraken van LTO Noord hebben boeren vanaf nu een half jaar de ruimte om de eigen keuze te toetsen op haalbaarheid.

