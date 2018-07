'Snapt Wiebes het zelf nog wel? We voelen ons verneukt!'

Het Hitachi Stadion van FC Groningen vult zich normaal gesproken met supporters van de plaatselijke voetbalclub, maar donderdag is het de beurt aan tientallen Groningers die het versterkingsdebat in de Tweede Kamer volgen.

De Groningers reizen niet af naar Den Haag, omdat het volgens het Groninger Gasberaad weinig zin heeft om daar aanwezig te zijn. 'Veel hebben de vorige bezoeken niet geholpen.'

Gasbingo

Daarom komen ze bijeen in een skybox van het stadion, waar direct de gasbingokaart opvalt. Verslaggever Martin Drent: 'Daar staan termen op die je vaker hoort tijdens zo'n Kamerdebat. Het gebied. NAM. Traineren. Willekeur. Die Groningers.' Tijdens het debat worden dan zoveel mogelijk termen 'afgestreept'.



Verneukt

Een mevrouw uit Warfhuizen, middenin het bevingsgebied, met een rood lint in haar haar, beschouwt voor op het debat: 'Ik verwacht er niet zo heel veel van. We zitten hier vooral om elkaar te ondersteunen. We voelen ons verneukt!'

'Als ik naar die bingokaart kijk, dan is de term 'aangrijpend' wel eentje die mij aanspreekt. Wat er nu al jaren met ons gebeurt vind ik namelijk zeer aangrijpend.'



Snapt Wiebes het nog?

Het Gasberaad heeft deskundigen uitgenodigd die tijdens het debat voor duiding kunnen zorgen. Een van die deskundigen is Hoogleraar Staatsrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij denkt er hetzelfde over als de mevrouw uit Warfhuizen: 'Ik verwacht geen grote veranderingen. Ik hoop vooral dat er meer duidelijkheid komt, want daar ontbreekt het nog wel eens aan. Het is ook de vraag of minister Wiebes het zelf nog allemaal snapt.'

Het gasdebat is live te volgen via RTV Noord.