Stadjer krijgt half jaar cel voor drugs- en wapenbezit

Voor het bezit van wapens en drugs in zijn woning in de stad Groningen moet een 24-jarige Stadjer zes maanden brommen. De uitspraak wijkt hiermee fors af van de eis van de officier van justitie, die onlangs twintig maanden cel eiste.

Op 24 januari 2017 werd er bij de man een inval gedaan in zijn huis. In zijn bed vonden agenten een schietklaar pistool, en daarnaast nog meerdere kogels in de woning. Verder werd er ruim zestig gram cocaïne en zeventien gram heroïne gevonden, evenals zichtbare attributen voor het gebruik van de harddrugs.

In het huis van zijn toenmalige vriendin werd ook een vuurwapen, kogels, een geluidsdemper en drugs gevonden. De rechter acht bewezen dat de Stadjer opzettelijk de wapens en de drugs in zijn eigen huis had, maar werd vrijgesproken van bezit van de goederen in de woning van zijn ex-vriendin.

Een oom van de man had ook toegang tot de woning van de Stadjer. 'Maar dat maakt het niet anders', zei de rechter. De man is vaker veroordeeld. Hij kwam in beeld door een onderzoek naar een ripdeal eind 2016.