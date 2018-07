'Vanaf maandag geen boete's vanwege cao-gesteggel politie'

Als het aan de Nederlandse politievakbonden ligt, worden er vanaf maandag geen boetes meer uitgeschreven door agenten die bondslid zijn. De agenten willen al jarenlang een betere cao.

Overigens wordt er wel een bon uitgedeeld als het om een extreme overtreding gaat. Dit is donderdag in Den Haag besloten, waar de bonden een petitie overhandigden aan Tweede Kamerleden. Het gaat om een landelijke actie, die ook in Groningen 'breed wordt gedragen', aldus een woordvoerder.

Minister onder druk zetten

Politiebond ACP schrijft: 'Dit is de eerste van een reeks collectieve acties om minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie onder druk te zetten om met betere CAO-voorstellen te komen.'

'De bonden hebben minister Grapperhaus tot 1 juli de tijd gegeven om in te stemmen met het verbeterplan voor de politie van de gezamenlijke politiebonden. Dat is tot nu toe nog steeds niet gebeurd.'

'Kaderleden beschermen je'

Voor agenten die zich zorgen maken over eventuele maatregelen die de werkgever neemt, heeft de ACP de volgende boodschap: 'Uitgeschreven acties van de politiebonden zijn juridisch gedekt en beschermen jou tegen maatregelen van de werkgever. De kaderleden van de bonden kennen de regels en zullen je daarin bijstaan '