Nordica-topman bezoekt Eelde en belooft beterschap

Vliegmaatschappij Nordica, dat vanaf Groningen Airport Eelde (GAE) vliegt naar München, Nice en Kopenhagen, gaat maatregelen nemen om het uitvallen van vluchten zoveel mogelijk te voorkomen.

Er komt een Nederlandse standby-bemanning en Nordica gaat er voor zorgen dat een reserve-vliegtuig sneller ter plaatse is. Ook gaat de luchtvaartmaatschappij, samen met GAE, de communicatie met reizigers verbeteren.



Klachten

Nordica lag de afgelopen maanden geregeld onder vuur omdat vluchten van en naar Eelde niet doorgingen. Onlangs nog regende het bij RTV Noord klachten van reizigers die in Nice waren gestrand en geen kant op konden.

Donderdag was Sven Kukemelk, de baas van Nordica in Eelde om over de problemen te praten. Hij was er op uitnodiging van Marco van de Kreeke van GAE.



Overmacht

Kukemelk betreurt de gang van zaken, maar benadrukt dat de problemen vaak ontstaan door overmacht, zoals technische problemen met vliegtuigen of het ziek worden van personeel. Volgens de topman van Nordica kost het veel tijd om een reserve-vliegtuig vanuit Talinn in Estland naar Eelde, München, Kopenhagen of Nice te laten vliegen.

Op een vloot van 18 vliegtuigen beschikt Nordica over twee reserve-vliegtuigen. Kukemelk: 'We gaan ervoor zorgen dat een van die reserve-kisten bij uitval van een vliegtuig veel sneller in Eelde of een van de andere luchthavens is.'

Standby-crew

Nordica werkt ook aan een oplossing om het plotseling uitvallen van personeel het hoofd te bieden. Kukemelk: 'We kunnen niet permanent een reserve-bemanning op een van de vliegvelden standby hebben staan Dat is te duur. Maar we hebben voor Eelde een andere oplossing gevonden. Er komt een Nederlandse standby-crew die bestaat uit een captain, een co-piloot en cabinepersoneel. Die ploeg kan snel op Eelde zijn. We hopen daarmee het cancellen van vluchten zoveel mogelijk te voorkomen.'

Telefoonnummers

De derde maatregel is van administratieve aard. Kukemelk: 'In Nice kampten we met het probleem dat we niet van alle reizigers de telefoonnummers en emailadressen hadden. Daardoor ging er in de communicatie veel fout en duurde het lang voordat we een oplossing voor de gestrande reizigers konden aanbieden. We gaan er nu voor zorgen dat we altijd de contactgegevens hebben. Dat kan al een hoop ergernis en gedoe wegnemen.'

Directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde is blij dat Nordica de problemen gaat aanpakken. 'Als vliegveld kunnen we er niet zoveel aan doen dat vluchten uitvallen en al helemaal niet als dat in Nice gebeurt of in Kopenhagen. Maar we worden er wel een beetje op aangekeken. Daarom hebben we Nordica aangeboden om ze te helpen de communicatie met reizigers uit onze regio te verbeteren.'

