Na Haags overleg nog geen duidelijkheid over bed-bad-brood financiering

De gemeente Groningen heeft nog altijd geen duidelijkheid over de financiering van de bed-bad-brood opvang in de Stad

Donderdagmiddag zat Groningen wethouder Ton Schroor om tafel met staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid over de invulling van het BBB-beleid.

'Inhoudelijk zijn we het eens, maar over de financiën is nog geen duidelijkheid', laat de woordvoerder van Schroor weten. 'De staatssecretaris gaat naar financiën zoeken. In september hoopt hij daar meer over te kunnen zeggen.'

De gemeenteraad van Groningen is in meerderheid voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar raadsleden willen wel zo snel mogelijk een financiële regeling daarvoor zien. De gemeente betaalt de opvang uit humanitaire redenen, terwijl het eigenlijk een taak van het Rijk is.

Het is voor zowel het gemeentebestuur als de gemeenteraad van belang dat de gemaakte kosten worden terugbetaald door Den Haag. Daar is na donderdag dus nog geen uitzicht op.



