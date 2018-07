'We hebben het over rot in balkons, maar het is een verrot systéém'

Is het ingestorte balkon aan de Westindische Kade een incident, of een veel groter probleem? En wat kan er aan gedaan worden? Dat is de grote vraag die ook in Noord Vandaag voorbij komt.In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.<

'Rot in balkons, maar ook een verrot systeem'

Het appartement aan de Westindische Kade waar gisteren een balkon afbrak, had veel eerder afgesloten kunnen worden. Dat zegt docent bouwtechniek aan de TU Delft, Sander Pasterkamp. 'Je ziet op foto's dat er teveel ruimte is tussen het balkon en de muur. Er had tot directe actie moeten overgegaan.'

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk ziet een patroon: 'Woningcorporaties hebben in de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen. En wij zien dat er daardoor problemen zijn ontstaan. Kijk bijvoorbeeld maar in de Wijert en Oosterhoogebrug. Maar dat heeft niet alleen met balkons te maken, maar ook met groot achterstallig onderhoud.'

'We hebben het over rot in balkons, maar het is een verrot systeem.'

Dijk pleit voor een perodieke controle: 'Om de twee jaar, of om de vier jaar, zodat we dit in de gaten kunnen houden. En huurders: meld je bij de corporaties als er iets mis is.'

Ook in de Wijert staat hetzelfde woningtype, zoals in de Couperusstraat. Bewoner Robin Varma liet onderzoek doen naar de balkons. En die zorgen bleken terecht..



Grafschennis

In Muntendam, Meeden, maar ook Veendam hebben vandalen het voorzien op graven. Bronzen en koperen letters worden gestolen en vazen worden vernield. Waarom? Beppie nam een kijkje in Veendam: 'Het is vreselijk om te zien. Een stuk of zeventig graven liggen aan diggelen. Ze zitten hier met de handen in het haar.'

En dat terwijl het niet eens zoveel geld oplevert..



Lifelines

Het grote Groningse bevolkingsonderzoek Lifelines kan vanwege een miljoeneninjectie weer een paar jaar door. Verslaggever Tristan Braakman noemt de miljoenen cruciaal: 'Het gaat om het bestaansrecht van Lifelines, dat onderzoek moet dertig jaar duren. Zonder deze geldinjectie was dat sowieso niet gelukt.'

Toch is er volgens Braakman nog veel werk aan de winkel: 'De komende vijf jaar is nu weer gewaarborgd, maar de tien jaar er na nog niet.'



Droogte

De aanhoudende droogte en warmte heeft nogal wat gevolgen voor onze provincie.

-Waterschappen gaan de dijken vaker inspecteren

-Boeren moeten gerst eerder oogsten

-Mensen wordt gevraagd minder water in de 'piekuren' te gebruiken

-Bermen worden op een andere manier gemaaid

-Boeren wordt gevraagd vooral 's nachts te sproeien

Maar.. zitten de boeren daar wel op te wachten?