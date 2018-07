Burgemeester Munniksma neemt afscheid van Midden-Groningen

Waarnemend burgemeester Rein Munniksma heeft afscheid genomen van de gemeenteraad en het college van Midden-Groningen. De 68-jarige PvdA'er zat donderdag zijn laatste raadsvergadering voor.

Munniksma is waarnemer sinds 1 januari 2018. Toen ontstond de gemeente, als fusie van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Voor de jaarwisseling was Munniksma ook al waarnemer in zowel Slochteren als Menterwolde.

Anner Oele

Als afscheidscadeau kreeg Munniksma een houten uil. Dat lijkt misschien niet heel sympathiek, totdat je weet dat een 'Anner Oele' de benaming is van een inwoner van Annen. De van oorsprong Friese Munniksma woont in dit Drentse dorp.

Nieuwe burgemeester

Munniksma is officieel tot en met komende zondag in functie. Komende maandag begint Adriaan Hoogendoorn (60, ChristenUnie) als eerste Kroonbenoemde burgemeester van de fusiegemeente.

