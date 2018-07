76-jarige Groninger komt om bij motorongeluk in Duitsland

Bij een ongeluk in het Duitse Thiene, ongeveer 25 kilometer boven Osnabrück, is een 76-jarige man uit de gemeente Westerwolde om het leven gekomen.

De motorrijder raakte woensdagmiddag door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en kwam met zijn motor via een verkeersbord in een greppel terecht. Er is tevergeefs geprobeerd de Groninger te reanimeren.

Dat meldt de politie van de Duitse regio Bersenbrück, die een onderzoek naar het ongeluk is gestart.