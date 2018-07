Midden-Groningen wil 'Fairtrade Gemeente' worden

Het gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand (Foto: Dennis Venema)

De gemeente Midden-Groningen moet een 'Fairtrade Gemeente' worden. Dat wil een meerderheid van de gemeenteraad.

De SP diende een motie in om de gemeente fairtrade te laten worden. Die werd vervolgens gesteund door PvdA, ChristenUnie, CDA en GroenLinks.

Onder andere Gemeentebelangen was tegen: die partij vindt, net als VVD en D66, onder andere dat de gemeente zich op andere zaken moet richten.

Armoedebestrijding

Volgens de SP moet armoedebestrijding in minder welgestelde delen van de wereld 'ook een verantwoordelijkheid zijn van overheden in het westen en noorden'. Daarom wil de partij dat er een campagne wordt gevoerd om fairtrade producten in Midden-Groningen te promoten.

Plan van aanpak

De gemeente moet nu met een plan van aanpak komen ten aanzien van de criteria om Fairtrade Gemeente te worden. Midden-Groningen moet daarvoor bijvoorbeeld ook fairtrade inkopen.

Ten Boer en Groningen

De gemeente Midden-Groningen is niet de eerste Groningse gemeente die fairtrade wil worden: de gemeenten Ten Boer en Winsum zijn dat al, de gemeente Groningen was zelfs, samen met Goes, de eerste Fairtrade Gemeente van Nederland.

