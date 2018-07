Mislopen van toeslagen te claimen bij NAM of Tijdelijke Commissie

Mensen die als het gevolg van een schadevergoeding toeslagen bij de Belastingdienst mislopen, kunnen dit claimen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen of bij de NAM.

Dat zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat donderdagavond tijdens het debat over de versterking en schade-afhandeling.

'Het is iets waar je recht op hebt'

'Als mensen nu te horen krijgen dat ze een bepaalde toeslag niet krijgen, dan zou het kunnen zijn dat dit nieuwe schadegevallen zijn. Dan is het te claimen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen', zegt Wiebes.

'Is het van daarvoor, dan is dat alsnog te claimen bij de NAM. Want het hoort gewoon bij de aansprakelijkheid. Het is iets waar je recht op hebt.'

